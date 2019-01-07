При крушении судна с россиянами у берегов Турции погибли люди
У берегов Турции потерпело крушение грузовое судно, на борту которого находились девять граждан Украины, двое граждан Азербайджана и двое граждан России, передает РИА «Новости».
Сообщается, что судно потерпело крушение в 80 км от Самсуна, оно разломилось пополам и затонуло.
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По словам пресс-атташе дипмиссии России Ирины Касимовой, посольство выясняет, есть ли среди погибших россияне.
Ранее сообщалось, что в районе Дарданелл погиб российский капитан.