При крушении судна с россиянами у берегов Турции погибли люди

<img src="//img.gazeta.ru/files3/125/11897125/RTS1TIGN-pic905-895x505-94270.jpg">

У берегов Турции потерпело крушение грузовое судно, на борту которого находились девять граждан Украины, двое граждан Азербайджана и двое граждан России, передает РИА «Новости».

Сообщается, что судно потерпело крушение в 80 км от Самсуна, оно разломилось пополам и затонуло.

Реклама

По словам пресс-атташе дипмиссии России Ирины Касимовой, посольство выясняет, есть ли среди погибших россияне.

Ранее сообщалось, что в районе Дарданелл погиб российский капитан.