Из-за схода оползня в шахте в Афганистане погибли 40 человек

В результате схода оползня в золотодобывающей шахте в афганской провинции Бадахшан погибли 40 человек. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на агентство «Паджвак».

Отмечается, что инцидент произошел утром в воскресенье, 6 января. Оползень сошел в регионе под названием Шапу.

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Президент Афганистана Ашраф Гани выразил соболезнования родственникам погибших и пострадавших и поручил властям региона оказать им помощь.

Ранее сообщалось, что в результате аварии на угольной шахте в Китае погибли пять человек.