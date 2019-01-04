Опубликован официальный список погибших при обрушении подъезда в Магнитогорске

На сайте администрации Магнитогорска опубликован список имен погибших в результате обрушения подъезда жилого дома.

Взрыв газа в подъезде панельного 10-этажного жилого дома в Магнитогорске произошел 31 декабря.

«В трагедии, случившейся 31 декабря, погибли 39 человек», — говорится в сообщении.

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Среди погибших есть целые семьи.

Ранее первый заместитель главы МЧС России Александр Чуприян заявил об окончании поисково-спасательной операции на месте обрушения подъезда жилого дома в Магнитогорске.