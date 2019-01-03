Появилось видео с места обрушения здания в Новочеркасске

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В интернете появилось видео из Новочеркасска, где произошло частичное обрушение административного здания. Об этом сообщает «Пятый канал».

Обрушение одной из стен четырехэтажного административного здания произошло в 18.50 мск. При этом часть дома 156 на улице Буденновская не эксплуатировалась, а другая сдавалась в аренду. В результате произошедшего никто не пострадал.

Ранее в прокуратуре Ростовской области проинформировали о начале проверки после обрушения части здания в Новочеркасске.