Источник рассказал о задержании с поличным подозреваемого в шпионаже американца
Источник в спецслужбах России рассказал, что американец Пол Уилан был задержан в Москве с поличным. Об этом сообщает Росбалт.
Как отмечается, его задержали в номере в гостинице «Метрополь» после получения на электронном носителе перечня лиц, который представлял государственную тайну.
«Через пять минут после передачи в номер ворвались сотрудники ФСБ, которые задержали подозреваемого в шпионаж», — отмечается в материале.
Уточняется, что флэш-карту с секретными данными Уилан получил от россиянина, с которым был давно знаком и которого не раз пытался завербовать. Кроме того, он активно знакомился с россиянами, которые могли иметь доступ к нужной ему информации, в интернете.
Ранее госсекретарь США Майк Помпео выдвинул требование о немедленном возвращении американца Пола Уилана, задержанного в Москве по обвинению в шпионаже.