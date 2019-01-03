Источник рассказал о задержании с поличным подозреваемого в шпионаже американца

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Источник в спецслужбах России рассказал, что американец Пол Уилан был задержан в Москве с поличным. Об этом сообщает Росбалт.

Как отмечается, его задержали в номере в гостинице «Метрополь» после получения на электронном носителе перечня лиц, который представлял государственную тайну.

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«Через пять минут после передачи в номер ворвались сотрудники ФСБ, которые задержали подозреваемого в шпионаж», — отмечается в материале.

Уточняется, что флэш-карту с секретными данными Уилан получил от россиянина, с которым был давно знаком и которого не раз пытался завербовать. Кроме того, он активно знакомился с россиянами, которые могли иметь доступ к нужной ему информации, в интернете.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео выдвинул требование о немедленном возвращении американца Пола Уилана, задержанного в Москве по обвинению в шпионаже.