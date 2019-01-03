В США обеспокоились объемами культивации колумбийской коки
Государственный секретарь США Майк Помпео на встрече с колумбийским президентом Иваном Дуке заявил, что Соединенные Штаты обеспокоены ростом объема культивации кокаиновых кустов в Колумбии. Слова госсекретаря передает Reuters.
При этом, подчеркнул Помпео, США и Колумбия планируют совместными усилиями вдвое сократить культивацию колумбийской коки к 2023 году.
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Также Дуке и Помпео обсудили кризис в Венесуэле, затронув вопрос венесуэльских беженцев, находящихся в Колумбии.
Ранее сообщалось, что рыбак с Маршалловых островов выловил 48 кг кокаина на $4 млн.