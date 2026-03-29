Названо число рейсов, задержанных и отмененных в Пулково из-за атаки дронов

SHOT: более 100 рейсов задержали или отменили в Пулково на фоне ограничений

Более 100 рейсов отменили или задержали в петербургском аэропорту Пулково в связи с введением временных ограничений. Об этом пишет Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным журналистов, 30 рейсов были отменены. Кроме того, задерживаются вылет 44 воздушных судов и прилет 29 самолетов.

«Среди задерживающихся борты из Душанбе, Москвы, Уфы, а также самолеты в Минск, Махачкалу, Самару, Геленджик, Тюмень и другие города», — говорится в публикации.

В ней подчеркивается, что рейс в Уфу задерживается почти на 10 часов.

Ночью с 28 на 29 марта в Ленинградской области объявили воздушную опасность. Как рассказал губернатор региона Александр Дрозденко в своем Telegram-канале, дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили 36 украинских беспилотников. Он предупредил, что в течение дня атаки дронов могут повториться.

В аэропорту Пулково в связи с угрозами были введены временные ограничения на работу. Воздушная гавань сначала принимала и отправляла самолеты по согласованию с соответствующими органами, а позже полностью приостановила обслуживание рейсов. Сейчас петербургский аэропорт работает в штатном режиме.

Ранее правительство Ленобласти изменило режим работы из-за атак беспилотников.