В CNN возмутились критикой со стороны задержанного американского шпиона
Задержанный по обвинению в шпионаже американец Пол Уилан критиковал деятельность CNN. Об этом сообщает Mediaite.
Как отмечается, во время интервью с братом Уилана телеведущая CNN заявила, что у арестованного якобы была страница в соцсети «ВКонтакте», пользуясь которой он обвинял канал в сообщении фальшивых новостей.
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«Я действительно ничего об этом не знаю. Мне неизвестно, что находится на его странице ВК», — сказал брат Уилана.
Он добавил, что, возможно, тот использовал соцсеть для общения со своими знакомыми из России.
Ранее сообщалось, что госсекретарь США Майк Помпео потребовал немедленного возвращения задержанного в Москве американца.