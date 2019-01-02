Один из жителей дома в Магнитогорске чудом избежал гибели

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Житель обрушившегося многоквартирного дома в Магнитогорске Евгений Юрченко чудом спасся от гибели. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, он вышел из дома за 15 минут до трагедии.

«Я вышел из дома в 5.45… Я спускался по лестнице. Никакого запаха газа я не чувствовал, хотя с обонянием у меня все нормально… Все было как обычно… Я вышел из дома и прямиком направился до своего гаража… И тут произошёл взрыв. Взрыв был такой, что я просто вздрогнул, и вибрация была по земле», — сказал Юрченко.

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Он добавил, что не сразу осознал масштаб произошедшего, решив, что у кого-то из жителей в гараже взорвались баллоны. Затем мужчина посмотрел на свою квартиру и понял, что ее уже нет.

«Я понял, что если бы я не ушёл, то меня бы уже не было», — подчеркнул Юрченко.

Ранее сообщалось, что число жертв при обрушении дома в Магнитогорске возросло.