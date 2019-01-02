Число погибших под завалами дома в Магнитогорске приблизилось к 20

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Число погибших в результате обрушения подъезда многоквартирного дома в Магнитогорске возросло до 19 человек, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС.

«Из-под завалов извлечено тело женщины. Погибших 19», — сообщил представитель МЧС.

Взрыв газа в подъезде многоэтажного дома в Магнитогорске произошел 31 декабря около 6.00. По последним данным, спасатели извлекли тела 19 погибших, в их числе двое детей. В зоне обрушения проживали 120 человек, на данный момент судьба 22 жильцов дома остается неизвестной.

Ранее сообщалось, что под завалами дома в Магнитогорске могут оставаться пять детей.