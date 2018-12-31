После взрыва дома в Магнитогорске 300 человек разместят в общежитии

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Около 300 жителей из пострадавшего от взрыва газа жилого дома в Магнитогорске будут временно размещены в общежитии, сообщает РИА «Новости».

Как сообщили местные власти, общежитие для них готовится.

В результате взрыва, по предварительной информации, погибли 3 человека.

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Ранее сообщалось, что судьба 79 человек остается неизвестной после обрушения подъезда в Магнитогорске.

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