В ФСБ назвали основную версию взрыва в Магнитогорске
В управлении российской ФСБ по Челябинской области назвали основную версию взрыва бытового газа в Магнитогорске, передает ТАСС.
По данным ведомства, основной причиной произошедшего взрыва, который привел к обрушению жилого дома, является взрыв бытового газа.
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«Сейчас отрабатываются все версии, но основная версия — это бытовой газ», — заявили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что Следственный комитет возбудил уголовное дело после взрыва газа и обрушения дома в Магнитогорске.