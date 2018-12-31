В ФСБ назвали основную версию взрыва в Магнитогорске

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В управлении российской ФСБ по Челябинской области назвали основную версию взрыва бытового газа в Магнитогорске, передает ТАСС.

По данным ведомства, основной причиной произошедшего взрыва, который привел к обрушению жилого дома, является взрыв бытового газа.

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«Сейчас отрабатываются все версии, но основная версия — это бытовой газ», — заявили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет возбудил уголовное дело после взрыва газа и обрушения дома в Магнитогорске.