В Магнитогорске после взрыва газа обрушился подъезд
В Магнитогорске после взрыва бытового газа произошло обрушение подъезда, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС.
Отмечается, что в результате инцидента есть пострадавшие.
«Сегодня в четыре часа утра по московскому времени в Магнитогорске, предварительно в результате взрыва газа, произошло обрушение одного из подъездов многоквартирного жилого дома по адресу проспект Карла Маркса, дом 164», — говорится в сообщении.
На место происшествия прибыли все экстренные службы города. Ведется эвакуация жильцов соседних подъездов.