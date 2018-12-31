В Магнитогорске после взрыва газа обрушился подъезд

В Магнитогорске после взрыва бытового газа произошло обрушение подъезда, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС.

Отмечается, что в результате инцидента есть пострадавшие.

«Сегодня в четыре часа утра по московскому времени в Магнитогорске, предварительно в результате взрыва газа, произошло обрушение одного из подъездов многоквартирного жилого дома по адресу проспект Карла Маркса, дом 164», — говорится в сообщении.

На место происшествия прибыли все экстренные службы города. Ведется эвакуация жильцов соседних подъездов.