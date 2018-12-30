Роспотребнадзор призвал россиян не проводить весь Новый год за столом

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Роспотребнадзор посоветовал россиянам не вредить здоровью и не проводить всю новогоднюю ночь за столом. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Ведомство советует не сидеть в Новый год перед телевизором, поглощая пищу, а устроить для гостей конкурсы, потанцевать или погулять на свежем воздухе.

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Кроме того, Роспотребнадзор рекомендует не покупать «с рук» продукты домашнего приготовления, чтобы избежать отравлений.

Ведомство призвало не садиться за праздничный стол голодным и не пропускать 31 декабря завтрак, обед и ужин.