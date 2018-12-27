Мать расчленила сына болгаркой и не села в тюрьму

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Суд в Хабаровском крае приговорил женщину, расчленившую своего 42-летнего сына, к 1 году и 11 месяцам ограничения свободы без изоляции от общества, сообщается на сайте Следственного управления Следственного комитета России.

«Мужчина нигде не работал, злоупотреблял спиртными напитками. Женщина длительное время находилась в психотравмирующей ситуации, вызванной систематическим аморальным поведением сына, который избивал ее, унижал и оскорблял», — говорится в тексте официального сообщения.

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В августе женщина ударила сына сковородой по голове в ходе очередной ссоры, после чего ранила его с помощью ножа. От полученных травм мужчина скончался, после чего женщина расчленила тело с помощью болгарки и разложила останки по пакетам.

«Вечером 27 августа 2018 года она вынесла пакеты из дома с целью их уничтожения. Соседи сообщили о подозрительных действиях женщины в правоохранительные органы», — сообщили в СК.

Женщина была задержана у подъезда с мешками. Она дала признательные показания и активно сотрудничала со следствием.