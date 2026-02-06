Центробанк: мошенникам достается только 8 копеек из 10 тыс. рублей переводов

Доля похищенных денег в России в общем объеме переводов с прошлого года вышла на плато. Об этом «Российской газете» рассказал заместитель председателя Центрального банка РФ Герман Зубарев.

По его словам, сегодня злоумышленниками достается только 8 копеек из 10 тысяч рублей переводов. Зубарев отметил, что это немного, важно, что данный показатель не растет не смотря на усилия мошенников.

Он добавил, что у крупных банков стабильно высокая эффективность антифрод-систем, которая составляет 99,9%. За девять месяцев прошлого года кредитные организации предотвратили хищений более 11,5 трлн рублей, рассказал Зубарев.

На фоне общего роста объема денежных переводов в России регулятор видит, что ситуация с мошенничеством не ухудшается, заключил зампред ЦБ.

Накануне доцент Финуниверситета при правительстве России Петр Щербаченко рассказал, что в 2026 году мошенники будут направлять свои схемы в первую очередь на детей и пенсионеров, которые в меньшей степени обладают финансовой и киберграмотностью. Главными целями станут аккаунты на «Госуслугах» и банковские приложения.

Ранее мошенники начали предлагать россиянам помощь в списании долгов.