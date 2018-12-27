В Костромской области при пожаре в частном доме погибли три ребенка

В деревне Игумново Костромской области при пожаре в частном доме погибли три ребенка, сообщает ТАСС со ссылкой на ЕДДС Буйского района.

В диспетчерской службе рассказали, что во время начала пожара глава семьи был на работе.

«В доме оставались его беременная жена и трое детей. Женщина успела выбежать из дома», — добавили в службе.

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В данный момент причины инцидента выясняются.

Ранее сообщалось, что под Волгоградом при пожаре в доме погибли три человека.