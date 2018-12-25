На Украине русскоговорящего Санту обвинили в «сепаратизме»
Член исполкома городского совета Житомира Вера Гринишина заподозрила русскоговорящего Санту в «сепаратизме». Об этом сообщает РИА «Новости».
Как отмечается, речь идет о журналисте Руслане Морозе, который выступил перед детьми в костюме главного рождественского персонажа.
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«С детьми должен работать человек с проукраинскими ценностями. Я ожидаю реакции правоохранителей», — заявила Гринишина.
Подчеркивается, что в результате инцидента Морозова уволили с работы.
Как рассказал сам журналист, во время выступления чиновница сорвала с него бороду и костюм.
Ранее сообщалось, что украинские телеканалы будут лишать лицензии за «голубые огоньки».