В Саратове ввели режим повышенной готовности из-за аварии на теплосетях

После двух аварий на теплосетях в Саратове ввели режим повышенной готовности. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главу пресс-службы мэрии города Татьяну Плющеву.

Первая авария на теплосетях в Саратове произошла днем в четверг, 20 декабря. Днем в пятницу после заполнения сетей был обнаружен второй прорыв. Всего проблемы с теплоснабжением из-за аварии затронули около 26 тыс. человек, в настоящее время температура воздуха в Саратове составляет -10 градусов.

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«Решением КЧС (комиссии по чрезвычайным ситуациям) с 8.00 (7.00 мск) вводится режим повышенной готовности», — рассказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге два человека погибли из-за прорыва трубы с кипятком.