Глава «новой церкви» на Украине выразил готовность к диалогу с УПЦ
Митрополит Епифаний Думенко, избранный на Украине глава «новой церкви», заявил в эфире украинского телеканала «1+1» о необходимости диалога с канонической Украинской православной церковью (УПЦ), передает сайт iz.ru.
Он также выразил готовность к ведению диалога.
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«Нам нужно вести диалог», — сказал Думенко.
Он добавил, что «новая церковь» не стремится к конфликту и готова к конструктивным отношениям. По словам митрополита, стороны «должны найти понимание, а не вражду».
Ранее сообщалось, что госсекретарь США Майк Помпео поговорил с главой новой православной церкви на Украине.