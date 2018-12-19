Россиянин в украинской тюрьме погиб при падении с лестницы

Россиянин Валерий Иванов скончался в Львовской колонии в результате «падения с лестницы». Об этом сообщается на сайте уполномоченного Верховной рады Украины по правам человека Людмилы Денисовой.

«По информации Дрогобычской местной прокуратуры, Валерий Иванов, находясь в комнате отдыха для заключенных, решил закрутить лампочку, которая перегорела. Для этого он залез на складную лестницу, однако не удержался и упал на спину», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что смерть наступила вследствие удара затылочной частью головы об урну.

По данному факту прокуратурой открыто уголовное производство с пометкой «несчастный случай».