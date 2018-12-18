Стало известно о шантаже на выборах главы новой церкви Украины

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По словам митрополита Луцкого и Волынского Михаила, его вынудили снять свою кандидатуру на выборах предстоятеля новой церковной структуры в стране при помощи шантажа, передают «Украинские новости».

По его словам, в ходе встреч с президентом Украины Петром Порошенко и патриархом Филаретом у него состоялось несколько «жарких дискуссий».

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«Мол, есть другой кандидат, который выиграет. Поэтому Филарет сказал, что в таком случае он не будет распускать Киевский патриархат и участвовать в соборе», — сказал митрополит.

По его словам, президент настаивал на необходимости «договариваться» в решающий для страны момент.

«Мы стояли на грани нероспуска. Я сказал делегатам, что меня шантажируют, а это недемократично, не было никаких аргументов в пользу того, что я должен снять свою кандидатуру», — добавил он.

Митрополит подчеркнул, что от планов стать предстоятелем не отказывается и ожидает выборов «хоть завтра».

Ранее сообщалось, что глава «новой церкви» на Украине отказался подчиняться Константинополю.