Стало известно о шантаже на выборах главы новой церкви Украины
По словам митрополита Луцкого и Волынского Михаила, его вынудили снять свою кандидатуру на выборах предстоятеля новой церковной структуры в стране при помощи шантажа, передают «Украинские новости».
По его словам, в ходе встреч с президентом Украины Петром Порошенко и патриархом Филаретом у него состоялось несколько «жарких дискуссий».
«Мол, есть другой кандидат, который выиграет. Поэтому Филарет сказал, что в таком случае он не будет распускать Киевский патриархат и участвовать в соборе», — сказал митрополит.
По его словам, президент настаивал на необходимости «договариваться» в решающий для страны момент.
«Мы стояли на грани нероспуска. Я сказал делегатам, что меня шантажируют, а это недемократично, не было никаких аргументов в пользу того, что я должен снять свою кандидатуру», — добавил он.
Митрополит подчеркнул, что от планов стать предстоятелем не отказывается и ожидает выборов «хоть завтра».
Ранее сообщалось, что глава «новой церкви» на Украине отказался подчиняться Константинополю.