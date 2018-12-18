Суд арестовал обвиненного во взятках замгубернатора Псковской области

Приморский районный суд Санкт-Петербурга арестовал вице-губернатора Псковской области Александра Кузнецова. Об этом сообщает РИА «Новости».

Кузнецов был арестован до 12 февраля. Его обвиняют в получении взятки в виде скидки в размере 1,35 млн. руб. на покупку дома. Адвокат обвиняемого Евгений Зобов заявил, что бывший замгубернатора вину не признает и считает, что основанием для обвинений в его адрес был оговор.

Ранее сообщалось, что в отношении вице-губернатора Псковской области возбудили уголовное дело по факту получения взятки в особо крупном размере.