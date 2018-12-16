Independent: почти 200 стран утвердили свод правил Парижского соглашения

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Официальные лица со всего мира согласовали свод правил, регулирующих Парижское соглашение по климату 2015 года по итогам двухнедельных переговоров ООН в Польше, пишет The Independent.

Сообщается, что представители почти 200 стран одобрили соглашение, целью которого является разработка четких инструкций о том, как странам отчитываться о выбросах парниковых газов и усилиях правительства по их сокращению.

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Как отмечается, ученые предупреждают о необходимости значительно сократить выбросы углекислого газа до 2030 года, чтобы избежать катастрофических последствий глобального потепления, в то время как участники переговоров отказались пойти на более эффективные меры по борьбе с глобальным потеплением.

По данным издания, организации по защите окружающей среды остались недовольны мерами, которые предусматривает соглашение, упрекнув участников соглашения в отсутствии амбиций по борьбе с выбросами парниковых газов в атмосферу.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп связал протесты во Франции с Парижским соглашением по климату.