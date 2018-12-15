Украинский архиепископ сравнил «объединительный собор» с сатанинским сборищем

Украинский архиепископ Лонгин направил константинопольскому патриарху Варфоломею письмо, в котором назвал «объединительный собор» сатанинским сборищем. Об этом сообщает СТРАНА.ua со ссылкой на текст письма.

Уточняется, что архиепископ также вернул патриарху приглашение на мероприятие.

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«Если вы называете себя матерью всех церквей, то почему вы отдали на поругание наши православные святыни, на растерзание истинную православную церковь...» — говорится в письме.

Ранее СБУ обвинила митрополита УПЦ в планах сорвать Объединительный собор.