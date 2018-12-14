В отношении вице-губернатора Псковской области возбуждено уголовное дело

В отношении заместителя губернатора Псковской области Александра Кузнецова возбуждено уголовное дело по факту получения им взятки в особо крупном размере. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте СК России.

По данным ведомства, в 2013 году Кузнецов получил от директора строительной компании жилой дом в городе Пскове, занизив его стоимость не менее чем на 1,5 млн руб. Взамен компания получила право на заключение госконтракта на строительство медицинского учреждения в Псковской области.

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Как отмечается, что в настоящее время решается вопрос о мере пресечения для задержанного Кузнецова. Дома и на работе вице-губернатора проводятся обыски.

Ранее сообщалось, что вице-губернатор Псковской области задержан.