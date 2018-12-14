Песков прокомментировал признание вины Бутиной

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал признание россиянки Марии Бутиной в участии в сговоре с целью нанести вред США. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, в Кремле никак не отреагировали на эту информацию, поскольку считают обвинения в ее адрес необоснованными.

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«Еще раз повторяем, что все обвинения в ее адрес мы считаем абсолютно необоснованными, несостоятельными. Все остальное —— это уже вопрос судебного разбирательства в США и вопрос защиты Бутиной, который на данной стадии мы не хотим комментировать», — отметил Песков.

Ранее отец Марии Бутиной прокомментировал признание дочери в суде.