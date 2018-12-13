В аэропортах Москвы отменили и задержали более 50 рейсов

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В московских аэропортах отменили и задержали 51 рейс. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписания».

Согласно данным на 12.24 мск, в Домодедово задержали 10 рейсов и отметили восемь. В Шереметьево задержано 18 рейсов, а во Внуково — 15 рейсов.

При этом снегопад в столице продолжится в течение дня, а его пик придется на вечер. По данным центра погоды «Фобос», максимальная эффективность осадков прогнозируется в период с 15.00 до 21.00.