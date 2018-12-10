Племянница Скрипаля заявила, что ее родных держат на военной базе

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Племянница экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория убеждена, что самого Скрипаля и его дочь Юлию насильно удерживают в Великобританию. Об этом она заявила в интервью «Известиям».

По словам Виктории Скрипаль, она не может дозвониться до своей двоюродной сестры с 24 июля.

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«Кто сказал, что Лондон не удерживает Юлию насильно? Почему к ней не пускают российских дипломатов и родственников, не разрешают выступить на телевидении? Я думаю, что ее содержат, скорее всего, на военной базе, подальше от СМИ, в изоляции от внешнего мира», — рассказала женщина.

Она также предположила, что Сергей и Юлия Скрипаль могут находиться на территории химической лаборатории Портон-Даун, расположенной неподалеку от Солсбери, где отец и дочь были отравлены.

Ранее глава СВР Сергей Нарышкин рассказал о правде в «деле Скрипалей».