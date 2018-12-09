Нарышкин рассказал, как уживаются СВР и ГРУ

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Директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин сообщил, что его ведомство не конкурирует с ГРУ (Главным разведывательным управлением, в настоящее время — Главное управление Генштаба ВС России). Об этом он заявил в программе «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на телеканале «Россия 1».

По его словам, СВР и ГРУ не только не соперничают, а помогают друг другу в работе.

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«Мы с большим уважением относимся к нашим коллегам. Это талантливые люди. Мы делимся опытом, мы делимся разведывательной информацией, помогаем друг другу. Так что назвать это конкуренцией — ну нет», — сказал Нарышкин.

Ранее Нарышкин рассказал, как познакомился с Путиным.