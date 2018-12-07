Под Барселоной упал легкомоторный самолет
Легкий самолет, на борту которого находились два человека, упал на крышу здания АЗС в муниципалитете Бадия-дель-Вальес в испанской провинции Барселона. Об этом пишет газета La Vanguardia.
По данным медиков скорой помощи, оба человека, находившиеся на борту, погибли.
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Как отмечается, самолет должен был приземлиться в аэропорту Сабаделя.
На место инцидента выехали пожарные и медики.
Ранее сообщалось, что при крушении самолета времен войны в США погибли два ветерана.
7 декабря 2018 г.