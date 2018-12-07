Под Барселоной упал легкомоторный самолет

Легкий самолет, на борту которого находились два человека, упал на крышу здания АЗС в муниципалитете Бадия-дель-Вальес в испанской провинции Барселона. Об этом пишет газета La Vanguardia.

По данным медиков скорой помощи, оба человека, находившиеся на борту, погибли.

Реклама

Как отмечается, самолет должен был приземлиться в аэропорту Сабаделя.

На место инцидента выехали пожарные и медики.

Ранее сообщалось, что при крушении самолета времен войны в США погибли два ветерана.