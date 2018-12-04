В Свердловской области рухнул мотодельтаплан «Апогей-16»

В Свердловской области упал мотодельтаплан «Апогей-16», в результате инцидента погиб пилот. Об этом сообщается в твиттере Следственного комитета (СК).

Отмечается, что пассажир с тяжелыми травмами доставлен в местную больницу.

По факту падения мотодельтаплана возбуждено уголовное дело.

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Причины его крушения в данный момент неизвестны.

Ранее сообщалось, что Под Краснодаром упал дельтаплан с 72-летним пилотом.