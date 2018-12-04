В Свердловской области рухнул мотодельтаплан «Апогей-16»
В Свердловской области упал мотодельтаплан «Апогей-16», в результате инцидента погиб пилот. Об этом сообщается в твиттере Следственного комитета (СК).
Отмечается, что пассажир с тяжелыми травмами доставлен в местную больницу.
По факту падения мотодельтаплана возбуждено уголовное дело.
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Причины его крушения в данный момент неизвестны.
Ранее сообщалось, что Под Краснодаром упал дельтаплан с 72-летним пилотом.
В Свердловской области возбуждено уголовное дело по факту падения мотодельтаплана «Апогей-16».— Следственный комитет (@sledcom_rf) 4 декабря 2018 г.
Пилот погиб на месте, пассажир с тяжелыми травмами в больнице. На месте происшествия работает следственная группа, назначены судебно-медицинская и судебно-химическая экспертизы pic.twitter.com/VF20wtV7CY