В Керчи произошел хлопок газа в жилом доме

В одном из девятиэтажных жилых домов в Керчи произошел хлопок газа, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу главного управления МЧС по республике Крым.

Как отмечается, в результате пострадал один человек.

Уточняется, что инцидент произошел в 9.20 (мск) на девятом этаже в здании на улице Генерала Петрова, д.14.

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«По предварительным данным, пострадал один человек», — подтвердил источник агентства.

Подчеркивается, что на место происшествия выехали экстренные службы.

Ранее сообщалось, что при хлопке газа в доме под Смоленском пострадали два человека.