У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,3

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У побережья Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,3. Об этом сообщается на сайте геологической службы США (USGS).

«Эпицентр землетрясения находился на глубине более 140 километров в 293 км к северо-западу от населенного пункта Сомлаки», — говорится в сообщении.

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По предварительным данным, пострадавших и разрушений в результате землетрясения нет.

Как отмечается, угроза цунами не объявлялась.

Ранее сообщалось, что на Аляске произошло землетрясение магнитудой 7,2.