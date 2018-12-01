СК возбудил уголовное дело по факту схода вагонов на Транссибе

<img src="//img.gazeta.ru/files3/834/10910834/RIAN_02895135.HR.ru-pic905-895x505-85607.jpg">

Следственный комитет России сообщил на своем сайте о возбуждении уголовного дела по факту схода вагонов в Называевском районе Омской области.

Сообщается, что уголовное дело было возбуждено в соответствии с ч. 1 ст. 263 УК России (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена).

Реклама

Отмечается, что в настоящий момент следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего и осматривают место происшествия с целью установления размера причиненного ущерба.

Ранее сообщалось, что СК начал проверку после схода вагонов на Транссибе.