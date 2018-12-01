СК возбудил уголовное дело по факту схода вагонов на Транссибе
Следственный комитет России сообщил на своем сайте о возбуждении уголовного дела по факту схода вагонов в Называевском районе Омской области.
Сообщается, что уголовное дело было возбуждено в соответствии с ч. 1 ст. 263 УК России (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена).
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Отмечается, что в настоящий момент следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего и осматривают место происшествия с целью установления размера причиненного ущерба.
Ранее сообщалось, что СК начал проверку после схода вагонов на Транссибе.