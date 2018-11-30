Задержанных в Керченском проливе украинских офицеров переводят в СИЗО Москвы

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Уполномоченный по правам человека в Республике Крым Людмила Лубина сообщила, что украинских морских офицеров, задержанных в районе Керченского пролива 25 ноября и арестованных судом Симферополя на два месяца, переводят в СИЗО Москвы, передает ТАСС.

«Командный состав переводят в Москву. <…> Большая группа создана из московских следователей, из наших следователей, которые будут вести их дела», — сказала Лубина.

Ранее суд в Крыму арестовал всех военнослужащих ВМС Украины, которые были задержаны во время нарушения государственной границы России в Керченском проливе.