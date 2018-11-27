Мужчина погиб после падения на рельсы на станции метро в Москве

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На станции «Юго-Западная» Сокольнической линии московского метрополитена погиб мужчина, упавший на рельсы, передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб Москвы.

После смерти мужчины руководство метро приняло решение временно закрыть на вход станции метро «Румянцево», «Саларьево», «Юго-Западная» и «Проспект Вернадского».

Позднее станции вновь перешли к работе в штатном режиме. В метро также сообщили, что движение поездов на Сокольнической линии вводится в график после инцидента.