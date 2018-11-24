В результате аварии с автобусом в Кирове пострадали семь человек
В результате аварии с участием автобуса и легковой машины в Кирове пострадали семь человек. Об этом говорится на сайте УМВД России по Кировской области.
По данным ведомства, столкнулись легковой автомобиль и рейсовый автобус, следовавший по городскому маршруту № 54. По предварительным данным, травмы получили семь пассажиров автобуса.
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Как отмечается, ДТП произошло около 6.35 часов на Придорожной улице, напротив дома № 1, в Слободе Шельпяки Кирова.
По факту произошедшего проводится проверка. Детали ДТП выясняются.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье при аварии микроавтобуса и грузовика пострадали восемь человек.