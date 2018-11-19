В школу под Тулой девочка принесла киндер-сюрприз с ртутью

Из здания школы в Богородицком районе Тульской области эвакуировали свыше 200 учеников и учителей, передает РИА «Новости».

Это произошло из-за принесенного девочкой киндер-сюрприза с ртутью, объем которой сопоставим с содержанием примерно 25-30 градусников .

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«После окончания занятий девочка открыла киндер-сюрприз, внутри которого оказалась ртуть», — сказал представитель экстренных служб региона.

По его словам, в результате этого инцидента здание школы №19 в поселке Товарковский покинули 205 учеников и 18 педагогов.