В школу под Тулой девочка принесла киндер-сюрприз с ртутью
Из здания школы в Богородицком районе Тульской области эвакуировали свыше 200 учеников и учителей, передает РИА «Новости».
Это произошло из-за принесенного девочкой киндер-сюрприза с ртутью, объем которой сопоставим с содержанием примерно 25-30 градусников .
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«После окончания занятий девочка открыла киндер-сюрприз, внутри которого оказалась ртуть», — сказал представитель экстренных служб региона.
По его словам, в результате этого инцидента здание школы №19 в поселке Товарковский покинули 205 учеников и 18 педагогов.