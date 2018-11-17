Названа причина пожара на НПЗ в Москве

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Причиной пожара на нефтеперерабатывающем заводе в Капотне стало прогорание змеевика в печи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы Ситуационно-аналитического центра Минэнерго России.

Из-за прогорания змеевика в печи 101 произошло возгорание установки крекинга. Пожар был ликвидирован, по данным Минэнерго, превышения концентрации вредных веществ в воздухе рядом с заводом нет.

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«Угрозы перехода огня на соседние установки не было. В 11.02 пожар ликвидирован подразделениями МЧС России. Пострадавших нет», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что пожар на московском НПЗ локализован.