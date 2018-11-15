Источник рассказал, что могло взорваться в квартире на юге Москвы

Причиной взрыва в двенадцатиэтажном жилом доме на улице Нагорная на юге Москвы мог стать самогонный аппарат, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным источника, в момент взрыва в квартире на пятом этаже находились мать с сыном, которые употребляли спиртные напитки.

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«В результате пострадали они, а также человек из соседней квартиры», — рассказал источник.

Ранее сообщалось, что в квартире в доме на улице Нагорная произошел взрыв неустановленного вещества.