Полиция задержала в Подмосковье «вора в законе» по прозвищу Саша Огонек

В Подмосковье силами сотрудников полиции и бойцов отряда специального назначения «Гром» была задержан «вор в законе» по прозвищу Саша Огонек, передает агентство городских новостей «Москва».

«В результате оперативно-розыскных мероприятий на автодороге М-7 «Волга» был остановлен автомобиль иностранного производства, в котором в качестве пассажира находился ранее неоднократно судимый 56-летний так называемый «вор в законе», именуемый как Саша Огонек, подозреваемый в незаконном хранении наркотических средств», — сказала представитель ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Она также сообщила, что в ходе личного досмотра у мужчины был обнаружен сверток с 4 гр героина. В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело о незаконном хранении наркотиков. Мужчина был помещен под стражу, ему грозит до 15 лет лишения свободы.