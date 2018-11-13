На западе Москвы рабочие нашли несколько человеческих скелетов

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На западе Москвы в Можайском переулке рабочие обнаружили несколько человеческих скелетов во время проведения земельных работ, передает агентство городских новостей »Москва».

По предварительным данным, останки принадлежат четырем людям.

Уточняется, что люди, скелеты которых обнаружили рабочие, умерли более семи лет назад.

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Подчеркивается, что правоохранительные органы выясняют обстоятельства случившегося, личности покойных устанавливаются. Также отмечается, что назначены судебно-медицинские экспертизы.

Ранее сообщалось, что в заброшенном доме в Москве скелет пролежал 25 лет.