На Кубани поймали украинского таксиста-шпиона «Вову»

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Краснодарском крае украинца, который был завербован Службой безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона.

По данным источника, задержанного зовут Юрий Пермяков, он работал с СБУ под псевдонимом «Вова». По его данным, Премяков был завербован в Луганской области.

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«Целью вербовки было получение украинской спецслужбой информации о передвижении военной техники на территории Юга России», — заявил источник.

Он отметил, что Пермяков работал в такси, «постоянно посещал» Россию и мог добывать такие данные. Однако, по его словам, Пермяков выполнить задание «не успел».

В сентябре нынешнего года сотрудники ФСБ России также заявляли, что поймали шпиона СБУ.