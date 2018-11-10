Послу России во Франции вернули украденную рубашку Александра II

Российскому послу во Франции Алексею Мешкову вернули украденные реликвии императора Александра II, сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что среди вещей — рубашка со следами крови, которая была на императоре во время покушения в 1881 году.

Вдова Александра II Екатерина Долгорукова после его убийства завещала Свято-Николаевскому собору в Ницце несколько личных вещей императора. Несколько лет назад они были украдены.

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«К счастью, у России есть очень хорошие друзья во Франции, и французское министерство культуры воспринимает вопросы защиты культуры очень серьезно», — сказала сотрудница посольства.

Артефакты были возвращены в Свято-Николаевский собор в Ницце.