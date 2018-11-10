Послу России во Франции вернули украденную рубашку Александра II

Царь Александр II, фото сделано до 1881 года National Archives of Canada, Wikimedia

Российскому послу во Франции Алексею Мешкову вернули украденные реликвии императора Александра II, сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что среди вещей — рубашка со следами крови, которая была на императоре во время покушения в 1881 году.

Вдова Александра II Екатерина Долгорукова после его убийства завещала Свято-Николаевскому собору в Ницце несколько личных вещей императора. Несколько лет назад они были украдены.

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«К счастью, у России есть очень хорошие друзья во Франции, и французское министерство культуры воспринимает вопросы защиты культуры очень серьезно», — сказала сотрудница посольства.

Артефакты были возвращены в Свято-Николаевский собор в Ницце.