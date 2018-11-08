Воронежские врачи оправдались за ампутацию «не той ноги» пациентке

Врачи больницы Воронежа заявили, что ампутация обеих ног 89-летней бывшей узнице концлагеря была необходима, передает РИА «Новости».

В департаменте здравоохранения области пояснили, что левая нога была поражена сильнее, поэтому сначала удалили ее, а через несколько дней — и правую.

Реклама

«К нам поступила пациентка с поражением обеих нижних конечностей. Женщину осмотрел хирург. Обе ноги имели необратимые поражения. Ввиду сложности ситуации были привлечены другие члены дежурной бригады, проведен консилиум. Пациентка акцентировала внимание на сильные боли в левой ноге», — заявил главный врач больницы Сергей Шамсутдинов.

Он пояснил, что ввиду возраста и тяжелого состояния было решено провести операцию поэтапно.

Ранее следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела о причинении тяжкого вреда здоровью 89-летней пациентки, которой ампутировали здоровую ногу вместо больной в больнице Воронежа.