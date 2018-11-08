LA Times: полиция установила личность стрелявшего в баре Калифорнии

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Правоохранительным органам США удалось установить личность устроившего стрельбу в калифорнийском баре. Об этом пишет The Los Angeles Times со ссылкой на источник в полиции.

Согласно имеющейся информации, огонь в баре открыл 29-летний мужчина. Он был вооружен пистолетом Glock. Имя подозреваемого в полиции не назвали.

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Ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп отреагировал на стрельбу в одном из калифорнийских баров.

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