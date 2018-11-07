РПЦ ответила Порошенко на призыв «вернуться домой»

В Московском патриархате ответили на слова президента Украины Петра Порошенко, который потребовал от представителей «российской православной церкви» на Украине покинуть территорию страны, передает РИА «Новости».

«В Украине нет никаких представителей «российской православной церкви», более того, согласно диптихам, принятым в православном мире, такой православной организации неизвестно вообще. Украинская православная церковь не представляет никого, кроме украинского народа, который в подавляющем большинстве поддерживает эту церковь и ее предстоятеля», — заявили в Московском патриархате.

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Представители РПЦ также назвали «грубым и беззаконным насилием над совестью и религиозными убеждениями большинства украинцев» идею создания единой украинской церкви.

Ранее сообщалось, что Порошенко потребовал от представителей РПЦ покинуть Украину.