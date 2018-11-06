Прошедший октябрь стал самым теплым за 140 лет

Октябрь 2018 года стал самым теплым в России за всю историю метеонаблюдений, сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на центр погоды «Фобос».

Уточняется, что в европейской части России температура превышала норму примерно на 2,5 градуса, а на севере страны - примерно на 10 градусов.

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«Средние температуры в минувшем месяце, которые были зафиксированы в пунктах наблюдений по всей России, показали, что прошедший октябрь стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений, составляющую 140 лет», — говорится в сообщении.

Ранее синоптики пообещали москвичам зиму «с заметным опозданием».