Посольство США потребовало от Украины наказать напавших с кислотой на чиновницу

Посольство США на Украине призвало власти страны наказать напавших на украинскую активистку Екатерину Гандзюк. Об этом говорится в сообщении посольства в твиттере.

В диппредставительстве потребовали привлечь к ответственности заказчиков и исполнителей убийства.

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Также в посольстве выразили соболезнования родным и близким женщины.

Ранее сообщалось, что несколько сотен человек пришли к зданию МВД Украины после убийства советника мэра Херсона, общественной активистки Екатерины Гандзюк.